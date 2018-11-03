فضيحة من العيار الثقيل.. كبير مستشاري خامنئي يتعاطى المخدرات

طهران(صدى):

كشفت وثيقة سرية نشرها موقع آمد نيوز الأيراني المعارض لنظام الملالي، أن سبب استقالة رئيس الجامعة الحرة في إيران فرهاد رهير من منصبه في 28 فبراير الماضي هو تعاطيه المخدرات داخل الجامعة.

وأوضحت الوثيقة التي تم إرسالها من قبل أبو الفضل شمس، رئيس الحرس الأمني للجامعة الحرة في طهران، إلى رئيس الجامعة قبل استقالته، أن علي أكبر ولايتي الذي يتولى رئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية الحرة ويتولى منصب مستشار خامنئي للشؤون الدولية، بتعاطي المخدرات داخل الجامعة.

وأكدت الوثيقة المسربة نوع المخدرات الذي كان يشربه علي أكبر ولايتي هو مخدر الأفيون.

وطالب رئيس الحرس الأمني من فرهاد رهبر أن يبلغ علي خامنئي بتصرفات مستشاره علي أكبر ولايتي ويحاسبه على خلفية الانتهاكات التي يقوم بها، مبينًا أن تعاطي ولايتي المخدرات أصبح قضية غير مخفية على الجهات الأمنية التي تتولى حراسة الجامعة الحرة.