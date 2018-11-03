رد فعل الأمير ويليام بعد تصريح ديانا عن علاقتها بضابط في الجيش

لندن(صدى):

كشفت الصحفية ” كيت نيكول ” ، اليوم السبت، رد فعل الأمير ” وليام ” ، على تصريحات والدته الأميرة الراحلة ” ديانا ” ، في مقابلة عام 1995 مع ” مارتن بشير ” ببرنامج ” بانوراما ” ، عند حديثها عن الخيانة المتبادلة مع زوجها الأمير ” تشارلز ” .

وقالت الأميرة ” ديانا ” عبارتها الشهيرة: ” كنا ثلاثة أشخاص في هذا الزواج، لذا كان هناك ازدحام ” ، في إشارة الى علاقة تشارلز بكاميلا باركر.

وصدمت ” ديانا ” ، العالم باعترافها بإقامة علاقة عاطفية مع الضابط السابق في الجيش الملكي البريطاني ” جيمس هيويت ” ، وذلك على شاشة القناة الأولى في ” هيئة الإذاعة البريطانية “.

وأوضحت ” نيكول ” أن صديقة ” ديانا ” المقربة أخبرتها، أن ” وليام ” شاهد المقابلة، مضيفةً أنه لن يغفر لوالدته الراحلة ما فعلته.

ومن جانبه علق الأمير ” وليام ” في وقت لاحق: ” الآن أستطيع أن أفهم، إن كنت تشعر باليأس بشكل لا يطاق، فمن الظلم للغاية أن يتم قول أشياء غير صحيحة، مضيفًا أن أسهل ما يمكنك فعله هو أن تذهب إلى وسائل الإعلام بنفسك، وتفتح هذا الباب ولكن بمجرد فتحه، لن تتمكن من إغلاقه مرة أخرى ” .