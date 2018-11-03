مقتل وجرح عشرات الحوثيين في مواجهات بالجوف

علي العنزي(صدى):

لقى ثمانية حوثيين مصرعهم، اليوم السبت، أثناء مواجهات مليشيا الحوثي الإرهابية مع قوات الجيش الوطني في مديرية المتون غرب محافظة الجوف.

واندلعت المواجهات، عقب محاولة الحوثيين التسلل باتجاه تبة الوروري، والتباب المجاورة لها في سلسلة جبال حام، حيث أفشلت قوات الجيش الوطني المحاولة، مكبدة الحوثيين 8 قتلى وعشرات الجرحي.

وفي ذات الإطار، لقى عدد من مليشيا الحوثي الإرهابية مصرعهم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة المصلوب بالجوف، اندلعت مساء أمس، واستمرت حتى صباح اليوم في مواقع الهیجة، والغرفة، والزرقة، وسداح.