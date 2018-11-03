بالصور.. تواجد عدد كبير من المواطنين في ” مغمس مكة ” للاستمتاع بالأجواء الماطرة

نايف السالم(صدى):

تواجد اليوم العديد من الأهالي في المغمس شرق مكة المكرمة مساء اليوم السبت، للاستمتاع بالأمطاار والرمال الذهبية، مما أدى إلى اختناقاً مرورياً هناك.

وتدخلت دوريات الأمن لتنظيم الدخول والخروج للمدخل الرئيسي، ولتوجيه المركبات القادمة إلى المخرج مع ازدياد الأمطار، حيث تمركزت فرق الدفاع المدني على طريق المغمس؛ تأهبا لأي طارئ.

يُذكر أن المغمس يعتبر المتنفس الوحيد لأهالي شرق مكة، ويشهد كثافة عالية مع هطول الأمطار، ويفتقر لأبسط الخدمات كحاويات للنفايات؛ حفاظاً على المنظر العام.