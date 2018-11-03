الإعدام لمؤذن قتل إمامًا وقطع جثته

المنامة(صدى):

قضت محكمة بحرينية، بالإعدام على مؤذن مسجد بن شدة في قضية قتل إمام المسجد، فيما قضت بالحبس على شريكه لمدة سنة.

وأعلن حسين خميس رئيس نيابة محافظة المحرق البحرينية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها حضوريًا ضد المتهمين.

كما أمرت المحكمة، بإبعاد المتهمين عن البلاد نهائيًا عقب تنفيذ العقوبة، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

وتعود الواقعة إلى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في واقعة مقتل إمام مسجد بن شدة فوق إبلاغها بالعثور على أشلاء جثته.

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