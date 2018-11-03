وعد تكشف تفاصيل تقديمها أغنية مصرية شعبية

أماني الغامدي(صدى):

تستعد الفنانة السعودية وعد لتحضير ألبومها المقبل، إذ تواصل زيارات العمل إلى مصر، حيث وقعت عقداً مع شركة جديدة لإدارة أعمالها.

وسجلت وعد أغنيتي ” اول سلام وكلا” وأخرى شعبية مصرية في استديو ” صوت الحب ” بعنوان ” كاس العزاب ” ، وسط أجواء عفوية وإيجابية مع الشاعر فضل الراوي، والملحن شادي، والموزع أسامة عبد الهادي.

وقالت الفنانة وعد انها ستقدم هذا اللون الغنائي للمرة الأولى في مسيرتها. وعلّقت بقولها ” يا ويلي ” .

وعن الأغنية الأولى، أكدت وعد: ” ستلمس مشاعر الكثيرين من الناس ” .

وعلقت وعد على الغناء باللهجة المصرية قائلة: ” نحن الشعب الخليجي، تحديداً السعودي، الأغنية الشعبية المصرية تدخل قلوبنا ” ، مشيرة إلى أنها حريصة على سماع الأغاني الشعبية كـ ” يا منعنع ” .