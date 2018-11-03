وعد تكشف تفاصيل تقديمها أغنية مصرية شعبية
تستعد الفنانة السعودية وعد لتحضير ألبومها المقبل، إذ تواصل زيارات العمل إلى مصر، حيث وقعت عقداً مع شركة جديدة لإدارة أعمالها.
وسجلت وعد أغنيتي ” اول سلام وكلا” وأخرى شعبية مصرية في استديو ” صوت الحب ” بعنوان ” كاس العزاب ” ، وسط أجواء عفوية وإيجابية مع الشاعر فضل الراوي، والملحن شادي، والموزع أسامة عبد الهادي.
وقالت الفنانة وعد انها ستقدم هذا اللون الغنائي للمرة الأولى في مسيرتها. وعلّقت بقولها ” يا ويلي ” .
وعن الأغنية الأولى، أكدت وعد: ” ستلمس مشاعر الكثيرين من الناس ” .
وعلقت وعد على الغناء باللهجة المصرية قائلة: ” نحن الشعب الخليجي، تحديداً السعودي، الأغنية الشعبية المصرية تدخل قلوبنا ” ، مشيرة إلى أنها حريصة على سماع الأغاني الشعبية كـ ” يا منعنع ” .
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