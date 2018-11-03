وفاة شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

وقع، اليوم السبت، حادث تصادم بين سيارتين ما تسبب في وفاة شخص وإصابة آخر في منطقة الباحة.

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، عن ورود بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر على الرقم الطواري 997 بوقوع حادث تصادم بين سيارتين في تمام الساعه 1:15 بعد ظهر اليوم السبت.

وأضاف ” الزهراني ” تم توجيه فرقة إسعافية للموقع المخواة طريق المظيلف تحديداً الصهوه بالاحسبه.

وأفاد بأن الحادث أسفر عن حالة وفاة بالموقع وإصابة وصفت بمتوسطة الخطورة تم التعامل مع الإصابة إسعافياً بالموقع ومن ثم تم نقل الإصابة لمستشفى المخواة العام.