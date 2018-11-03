مبادرة ” أحياؤنا تمشي ” في نسختها الثانية تنفذها اللجنة الاجتماعية بحيي بدر والشفا

فيصل العنزي(صدى):

نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحيي بدر والشفا ممثلة بفريق مشاة اجتماعية بدر والشفا وبالشراكة مع مجموعة مشاة الرياض التطوعية مبادرة أحياؤنا تمشي فجر يوم الجمعة ٢٤ صفر 1440 الموافق ٢ نوفمبر 2018

وتأتي هذه الفعالية استمرارا لتفعيل اتفاقية الشراكة المجتمعية بين اللجنة و مشاة الرياض وكان أولى ثمارها إنشاء فريق مشاة حيي بدر والشفا والذي يشارك فيه سكان الحي والأحياء المجاورة ويهدف إلى نشر ثقافة المشي، وذلك من خلال ممارسة المشي الجماعي مرتين أسبوعيا كل سبت وثلاثاء في جو صحي وتحفيزي وحماسي.

وقد صرح رئيس اللجنة الاستاذ/ صالح بن مبارك ال شايع بأن اللجنة تحرص على تنوع نشاطاتها، ومن ضمنها النشاط الرياضي الصحي، حيث من ما يثلج الصدر تجاوز المشاركين بهذه الفعالية اكثر من ١١٠ من المشاة لجميع الاعمار وستواصل اللجنة دعمها للفرق التطوعية، حيث من المقرر باذن الله ان يتم قريبا تدشين دراجي اجتماعية بدر والشفا

من جانب آخر اوضح الاستاذ انس العتيق قائد مشاة اجتماعية بدر والشفا بالدعوة للعموم بالمشاركة بالانضمام للفريق ومتابعة انشطته عبر التويتر.

كما أفاد المدير التنفيذي لمشاة الرياض الاستاذ/ عبد المحسن الرسيني بأن هذه الفعالية تحقق أهداف الفريق والتي تتلخص في ايجاد بيئة تحفز على ممارسة المشي اليومي والتوعيه بأهميته واستثمار إجازة نهاية الأسبوع لتكون نهاية أسبوع ننشطة لتحقيق الوصول الى رؤية مشاة الرياض (سكان الرياض يمشون) كما تقدم بالشكر للجنة التنمية الاجتماعية بحيي بدر والشفا على تعاونهم لتنظيم هذه الفعالية.

من جانبه أوضح الدكتور صالح الأنصاري مستشار الصحة العامة في وزارة الصحة وأحد مؤسسي مشاة الرياض، المشرف على مبادرة مشاة السعودية التي تضم حوالي 70 من #مجموعاتالمشي على مستوى السعودية، أوضح أهمية هذه المبادرة في تعزيز الصحة ومكافحة الأمراض المزمنة وان إطلاق مبادرة أحياؤنا تمشي يهدف الى تشجيع مزيد من سكان الأحياء على تكوين مجموعات المشي التطوعية على غرار المجموعات المنتشرة في قرى ومراكز ومحافظات ومدن المملكة.