بالصور.. اجتياح السيول لمنتزه العين الحارة بالليث

علي القحطاني(صدى):

شهد منتزه العين الحارة الواقع شرقي الليث، هطول أمطار غزيرة وسيول، اليوم السبت، حيث غرق المنتزه بالكامل بمياة الأمطار، والذي تم إنشاؤه مؤخراً ويحيط بنبع العين الحارة ” المياه الكبريتية ” التي يرتادها الزوار من داخل وخارج المحافظة.

ويذكر أن مواطن في مركز جدم شرق محافظة الليث، تمكن من إنقاذ أسرة قادمة من العين الحارة، وكانت في نزهة برية بعد هطول الأمطار، قبل أن تجرف السيول الحافلة التي كانت تقلهم.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد استمرار هطول الأمطار الغزيرة على بعض مناطق المملكة غدًا الأحد، حيث توقعت أن تعاود السحب الركامية الرعدية الممطرة تكوناتها مساء هذا اليوم على محافظة جدة، وتهطل منها أمطار متوسطة.