الملحن عمرو مصطفى يقدم عربون صلح لشيرين عبدالوهاب.. ما هو؟

أماني الغامدي(صدى):

قدَّم الملحن المصري عمرو مصطفى، عربون صلح للمطربة شيرين عبدالوهاب، بعد هجوم كل منهما على الآخر خلال الفترة الماضية.

وكان عمرو مصطفى قد كتب تغريدة على موقع ” تويتر ” ، تفيد بأنه لا يمكن أن يتعاون مع شيرين مرة أخرى، إلا أنه حذف التغريدة ووضع أخرى مكانها، يهنئ فيها حسام حبيب وزوجته شيرين عبدالوهاب بنجاح ألبومها.

وكتب مصطفى: ” عايز أبارك لأخي وصديقي حسام حبيب وزوجته شيرين عبدالوهاب على نجاح ألبومها وأتمنالهم النجاح الدائم ” ، ما اعتبره البعض تراجعًا عن الهجوم عليها وعربون صلح لها.

وكانت شيرين قد صرَّحت بأن صوت عمرو مصطفى لا يصلح للغناء، ما فتح باب الهجوم بينهما حتى صدر ألبومها الأخير ” نساي ” فكان فرصة لإصلاح الموقف بينهما.