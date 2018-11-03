الملحن عمرو مصطفى يقدم عربون صلح لشيرين عبدالوهاب.. ما هو؟
قدَّم الملحن المصري عمرو مصطفى، عربون صلح للمطربة شيرين عبدالوهاب، بعد هجوم كل منهما على الآخر خلال الفترة الماضية.
وكان عمرو مصطفى قد كتب تغريدة على موقع ” تويتر ” ، تفيد بأنه لا يمكن أن يتعاون مع شيرين مرة أخرى، إلا أنه حذف التغريدة ووضع أخرى مكانها، يهنئ فيها حسام حبيب وزوجته شيرين عبدالوهاب بنجاح ألبومها.
وكتب مصطفى: ” عايز أبارك لأخي وصديقي حسام حبيب وزوجته شيرين عبدالوهاب على نجاح ألبومها وأتمنالهم النجاح الدائم ” ، ما اعتبره البعض تراجعًا عن الهجوم عليها وعربون صلح لها.
وكانت شيرين قد صرَّحت بأن صوت عمرو مصطفى لا يصلح للغناء، ما فتح باب الهجوم بينهما حتى صدر ألبومها الأخير ” نساي ” فكان فرصة لإصلاح الموقف بينهما.
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