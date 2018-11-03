بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم السبت، لحظة هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة.

ونشر خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو يوضح بداية هطول الأمطار عصر اليوم السبت على المدينة المنورة، قائلًا : جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها البلاد.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد توقعت استمرار هطول الأمطار الغزيرة على بعض مناطق المملكة غدًا الأحد، حيث توقعت أن تعاود السحب الركامية الرعدية الممطرة تكوناتها مساء هذا اليوم على محافظة جدة، وتهطل منها أمطار متوسطة.