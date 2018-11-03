الأهلي المصري يتلقى رسائل تهديد بسبب مباراة العودة ضد الترجي التونسي

ماجد محمد(صدى):

انتشرت العديد من التهديدات على الصفحات الخاصة بجماهير الترجي التونسي، للاعبي الأهلي المصري والجماهير الحمراء، التي ستتوجه إلى تونس خلال الأيام المقبلة، لحضور اللقاء النهائي في استاد رادس.

ووجهت جماهير الترجي اتهامات للحكم الجزائري مهدي عبيد بمجاملة الأهلي،خاصة بعد احتساب ركلتي جزاء للفريق الأحمر في لقاء الأمس مشكوك في صحتهما فضلًا عن تصريح مدرب الفريق التونسي عن وجود معاملة غير جيدة من قبل مسؤولي الأحمر لبعثة الترجي في مصر.

كما تسود حالة من القلق الشديد داخل إدارة النادي الأهلي المصري، بسبب مباراة العودة ضد الترجي التونسي، يوم الجمعة المقبل، في اللقاء الختامي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامته على استاد رادس بالعاصمة التونسية.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن إدارة الأهلي تلقت تحذيرات من باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بوجود قلق في لقاء العودة بتونس، خاصة بعد أحداث الشغب من جماهير الترجي في برج العرب، عقب نهاية لقاء الأمس، فضلًا عن تعرضه للاعتداء من قبل أحد لاعبي الفريق التونسي، وطلب كارتيرون من إدارة النادي التدخل وتقديم طلب للكاف لحماية الفريق في تونس.

فيما أعلن النادي الأهلي إصابة أحمد فتحي بآلام في العضلة الأمامية خلال المباراة التي جمعت الفريق مع الترجي.