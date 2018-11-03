” مجموعة السنبلة ” تكشف حاجتها لشغل 14 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مجموعة السنبلة لتصنيع المواد الغذائية، عن حاجتها لشغل وظائف إدارية وفنية شاغرة لديها.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف للسعوديين والمقيمين، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في التخصصات المطلوبة، مشيرة إلى أن العمل سيكون بفروعها بمحافظة جدة.

وتضمنت الوظائف الآتي: ممثل مبيعات الخدمات الغذائية، تنفيذي التسويق التجاري، مدير العلامة التجارية، مدير مبيعات منطقة الخدمات الغذائية، مدير برنامج المشاريع الإستراتيجية، محاسب، مساعد مدير العلامة التجارية.

كما تضمنت : المدير المالي، فني ميكانيكي، فني كهرباء، مدير التسويق التجاري، مدير تطوير الأعمال، فني تكييف، محلل مبيعات.

وأشارت إلى أن التقديم مستمر حتى 23 ديسمبر القادم، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني للتوظيف عبر الرابط هنـــــا..