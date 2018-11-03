رجل أمن يحاول اغتصاب موظفة وافدة

خالد الظفيري(صدى):

حاول رجل أمن كويتي، هتك عرض موظفة كورية جنوبية بمطار الكويت الدولي، إلا أن رجال الأمن تمكنوا من تخليص الموظفة من يده.

وتفصيلًا، انطلق رجال الأمن مسرعين نحو غرفة التفتيش الأمني عندما سمعوا صوت صراخ صادر منها، ليفاجأوا بزميل لهم يُحكم قبضته على موظفة تفتيش كورية جنوبية، ليخلصوها منه ومن ثم ألقي القبض عليه.

وأشار مصدر أمني، إلى أن المجني عليها قالت إن العسكري استدعاها إلى غرفة التفتيش، وبمجرد دخولها أغلق الباب وقام بمحاولة اغتصابها، وفقًا لصحيفة الرأي الكويتية.