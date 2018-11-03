بالفيديو.. نيسان باترول تحقق رقم قياسي جديد لأكبر رقصة سيارات متزامنة

أميره خالد(صدى):

تفخر نيسان الشرق الأوسط بإعلانها أنها كسرت رقمًا قياسيًا آخر في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وقد نظمت الشركة ما وصفته بأكبر رقصة سيارات متزامنة , وبالطبع ، لا أحد يرقص هنا ، حيث أننا نتحدث عن عدد كبير من السيارات تتحرك في انسجام تام داخل تشكيل ، وفي هذه الحالة ، كان هناك ما مجموعه 180 سيارة نيسان باترول تشكل جزءًا من تحقيق الرقم حيث شكلوا شكل صقر صحراوي عملاق تفوق على الرقم القياسي السابق بـ 36 سيارة.

وقاد سائق السباقات الدولية أكسيل جيفريز طابور السيارات مع خطين متحدين من السيارات يقادان في اتجاهين متعاكسين. وبالنظر من أعلى ، بدا الشكل الذي شكلته 180 نيسان باترول مثل “صقر عملاق في الجو فوق رمال الصحراء العربية”.

وقال يورجن شميتز ، المدير التنفيذي لشركة نيسان الشرق الأوسط : “ما يجعل هذا الإنجاز أكثر خصوصية هو حقيقة أن كل من شارك في محاولة كسر الرقم كانوا من موظفي نيسان. لقد كان شرفًا عظيمًا أن نمنح موظفينا الفرصة للمشاركة في هذا الإنجاز الهام. وقد شعرنا بسرور بالغ إزاء الحماسة التي أظهرها الجميع ، والاصرار الذي أظهروه تجاه تحقيق هذا الهدف .