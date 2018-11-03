جمعية ” أعمال ” تقدم 6 دورات تطويرية وتأهيلية خلال شهر أكتوبر 2018

سعيد العجل(صدى):

أنهت جمعية اعمال للتنمية الاسرية عددا من الدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل لمستفيدي الجمعية خلال شهر اكتوبر،وبلغ عددها 6 دورات نوعية. واستفاد منها قرابة 100 مستفيدا.

واستهلت الدورات بدورة تحت عنوان (الأهداف الذكية) قدمها المدرب الأستاذ عبدالرزاق الشاوي، وتهدف الدورة إلى كتابة أهداف مرنة ثلاثية المستوى ومعرفة دوائر ضياع الأهداف, وقواعد في التخطيط وماهية مصفوفة الاولويات،

كما أقيمت دورة تحت عنوان (التسويق الالكتروني الذكي)، قدمها المدرب الأستاذ مشعل الشمري، وتهدف إلى تمكين المتدربين من متابعة المستجدات في صناعتهم والاستفادة من الأساليب والوسائل التكنولوجية الحديثة في زيادة الإنتاج كماً ونوعاً، للوصول إلى الاحترافية والتميز. ومن أبرز محاور تلك الدورة : أسرار المسوق الالكتروني، وكيفية إنشاء مؤسسة تسويق الكتروني.

كما أقيمت دورة تحت عنوان (مدخل التفكير الاستراتيجي بطريقة cort1 ) مع المدرب الدكتور سالم آل خازم القحطاني، وتهدف الدورة إلى معالجة الأفكار، واعتبار جميع العوامل والاولويات، وأيضا البدائل و الاحتمالات.

تلاها دورة تحت عنوان (تعزيز القيم) وتهدف الدورة إلى أهمية القيم و تعزيز معناها وكذلك مبادئ التربية ووسائل الثبات على القيم .

كما أقيمت دورة تحت عنوان (استغلال الفرص) حيث تهدف الدورة كيفية صناعة أكبر الفرص، والاستفادة منها، وايضا كيفية تحسين الإدراك و تقوية معامل الانتباه لاقتناص الفرص.

وختاما أقامت الجمعية دورة في (الابتكار في المشاريع) ومن أهم محاورها، إعداد نموذج العمل التجاري، وحساب التكاليف والقوائم المالية وكيفية التسويق للمشروع .

بدور نوه الأستاذ / عبد الرزاق عبدالله القشعمي المدير التنفيذي

بالدعم الذي تحظى به جمعية أعمال للتنمية الاسرية من القيادة الرشيدة لتقوم بواجبها في خدمة المجتمع. كما أعرب عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبد العزيز، ودعمه المتواصل للجمعية ومتابعة مشاريعها والوقوف على إنجازاتها

وقال القشعمي ” قامت الجمعية بفضل الله بالتنسيق مع القطاع الخاص في توفير التدريب المتخصص للشباب والشابات وتأهيلهم لسوق العمل، والتنسيق مع الشركات الكبرى لإيجاد الوظائف المناسبة لهم، وفق تخصصاتهم حيث سيتم توظيف المزيد من الشباب في عدد من الشركات. وحث الشركات من باب المسؤولية الاجتماعية في دعم مثل هذه البرامج.

مضيفا أن الجمعية تسعى من خلال تلك الدورات إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تعمل على تحويل الفرد من مستهلك إلى منتج، قادر على الاعتماد على ذاته، عبر تطوير مهارات الشباب والفتيات، وتعميق دور الفرد لكي يكون أحد ركائز التنمية، وذلك لخلق فرص حقيقية للعديد من مستفيدي الجمعية للعمل وتأسيس مشاريعهم، وسد احتياجهم ومواكبة برنامج التحول الوطني 2020.

وفي ختام تصريحه قدم القشعمي شكره وتقديره لكل من ساهم وشارك في إنجاح هذه الدورات الهادفة .