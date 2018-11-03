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بالفيديو.. لاعب الأهلي يتسلم جائزة أفضل لاعب في الجولة السابعة من الدوري

بالفيديو.. لاعب الأهلي يتسلم جائزة أفضل لاعب في الجولة السابعة من الدوري
نواف السالم(صدى):

تسلَّم لاعب الأهلي، ديجانيني تفاريس، جائزة أفضل لاعب في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي على موقع ” تويتر ” ، صورة لـ اللاعب وهو يتسلّم الجائزة، معلقًا : ” رابطة الدوري السعودي للمحترفين تسلم لاعب الأهلي ديجانيني تفاريس جائزة أفضل لاعب في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ” .


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