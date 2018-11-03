بالفيديو.. لاعب الأهلي يتسلم جائزة أفضل لاعب في الجولة السابعة من الدوري

نواف السالم(صدى):

تسلَّم لاعب الأهلي، ديجانيني تفاريس، جائزة أفضل لاعب في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي على موقع ” تويتر ” ، صورة لـ اللاعب وهو يتسلّم الجائزة، معلقًا : ” رابطة الدوري السعودي للمحترفين تسلم لاعب الأهلي ديجانيني تفاريس جائزة أفضل لاعب في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ” .