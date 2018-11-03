بالفيديو.. لاعب الأهلي يتسلم جائزة أفضل لاعب في الجولة السابعة من الدوري
تسلَّم لاعب الأهلي، ديجانيني تفاريس، جائزة أفضل لاعب في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي على موقع ” تويتر ” ، صورة لـ اللاعب وهو يتسلّم الجائزة، معلقًا : ” رابطة الدوري السعودي للمحترفين تسلم لاعب الأهلي ديجانيني تفاريس جائزة أفضل لاعب في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ” .
📹 تكريم لاعب @ALAHLI_FC ديجانيني تفاريس بجائزة أفضل لاعب في الجولة السابعة من #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/lihMUKQqOg
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 3, 2018
اترك تعليقاً