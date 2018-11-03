بالصور.. التماسات كهربائية وسقوط أشجار وتضرر منازل بسبب أمطار ينبع

نايف السالم(صدى):

باشر الدفاع المدني بينبع، اليوم السبت، عدة بلاغات تضمنت 5 بلاغات التماسات كهربائية، و٧ بلاغات احتجاز مركبات، وسقوط أشجار، وتساقط لوحات دعائية؛ بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، أنه نتيجة لهطول الأمطار التي شهدتها محافظة ينبع اليوم تلقى مركز التحكم والتوجيه بمدني ينبع عددًا من البلاغات التي مررت في حينها للجهات المختصة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد البلاغات التي باشرها الدفاع المدني ٢٥ بلاغاً و٥ بلاغات التماسات كهربائية و٧ بلاغات تضررات مختلفة، احتجاز مركبات، سقوط أشجار، تساقط لوحات دعائية، و١٣ بلاغ منازل متضررة، دخول مياه، و١٢ أسرة بإجمالي ٥٩ فرداً تم توفير سكن لهم عن طريق لجنة مشكلة من المحافظة وفرع وزارة المالية والدفاع المدني، و١٠ أحياء متضررة من الأمطار تجمعات مياه في بعض الشوارع والتقاطعات الرئيسية، وتعمل بلدية المحافظة لإجراء اللازم بشأنها.

وأضاف: تعاملت الفرق والجهات المعنية في الميدان مع البلاغات في حينها ولم ينتج عن الحالة الجوية التي تعرضت لها محافظة ينبع اليوم لأي خسائر في الأرواح أو الممتلكات ولله الحمد.