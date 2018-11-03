بالصور.. إغلاق المسار الشرقي بنفق الملك فهد وإعادة فتحه بعد سحب المياه

نايف السالم(صدى):

كشفت أمانة محافظة جدة، اليوم السبت، أنه بسبب الضخ العكسي لأحد مناهيل الصرف الصحي تم إغلاق المسار الشرقي بنفق طريق الملك فهد تقاطع طريق الملك عبدالله مؤقتًا.

وأوضحت ” أمانة جدة ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه تم إعادة فتحه بعد المعالجة وسحب المياه.