بالصور.. إغلاق المسار الشرقي بنفق الملك فهد وإعادة فتحه بعد سحب المياه
كشفت أمانة محافظة جدة، اليوم السبت، أنه بسبب الضخ العكسي لأحد مناهيل الصرف الصحي تم إغلاق المسار الشرقي بنفق طريق الملك فهد تقاطع طريق الملك عبدالله مؤقتًا.
وأوضحت ” أمانة جدة ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه تم إعادة فتحه بعد المعالجة وسحب المياه.
زائر[ عدد التعليقات: 1699 ] نشر منذ 2 ساعتين
أعتقد كلمة المنهل تستخدم في مياه الينابيع و الأنهار الصالحه للشرب وليس لمياه الصرف الصحي عندها تصبح كل جده مناهل للمياه القذره و البيارات المفتوحه علي البحري .