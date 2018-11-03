  • السبت 3

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. إغلاق المسار الشرقي بنفق الملك فهد وإعادة فتحه بعد سحب المياه

بالصور.. إغلاق المسار الشرقي بنفق الملك فهد وإعادة فتحه بعد سحب المياه

بالصور.. إغلاق المسار الشرقي بنفق الملك فهد وإعادة فتحه بعد سحب المياه
نايف السالم(صدى):

كشفت أمانة محافظة جدة، اليوم السبت، أنه بسبب الضخ العكسي لأحد مناهيل الصرف الصحي تم إغلاق المسار الشرقي بنفق طريق الملك فهد تقاطع طريق الملك عبدالله مؤقتًا.

وأوضحت ” أمانة جدة ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه تم إعادة فتحه بعد المعالجة وسحب المياه.


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1699 ] نشر منذ 2 ساعتين

أعتقد كلمة المنهل تستخدم في مياه الينابيع و الأنهار الصالحه للشرب وليس لمياه الصرف الصحي عندها تصبح كل جده مناهل للمياه القذره و البيارات المفتوحه علي البحري .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *