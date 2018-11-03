بالصور.. هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على الطائف والمراكز التابعة لها

عبدالعزيز القثامي(صدى):

سقطت أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على الطائف و المراكز التابعة لها، كما تسبب ارتفاع منسوب المياه في الشوارع والميادين في تعطل عدد من المركبات.

وكان طريق المسيال الأكثر تأثراً بارتفاع منسوب مياه الأمطار فيه.

ومن جهته، صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف، بأن الأمطار قد تؤدي إلى جريان السيول في قيا وميسان وعشيرة والهدا والشفا والطائف وبني سعد والسيل الصغير والسيل الكبير والأجزاء المجاورة لها.

وأهابت الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، بالمواطنين والمقيمين، مطالبة إياهم بأخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، وتوصي بعدم النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة،أصدرت تنبيها يفيد بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة من الساعة ١٢:٠٠ إلى الساعة ٢١:٠٠ مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة.