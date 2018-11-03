الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة بالحديدة وسط انهيار الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر ميدانية اليوم السبت، أن قوات الجيش اليمني تقدمت في المحور الجنوبي لمدينة الحديدة، وأحكمت سيطرتها على جامعة الحديدة وسط انهيار وفرار مقاتلي ميليشيات الحوثي الإيرانية نحو الأحياء الداخلية للمدينة.

وفي السياق نفسه، يشهد المحور الشرقي للمدينة قتالاً عنيفًا بمختلف الأسلحة وسط تقدم للجيش اليمني؛ حيث أحكم سيطرته على معسكر الدفاع الجوي، ويهاجم بقوة الميليشيات في معسكر الحرس الجمهوري شمال شرق منطقة كيلوا 16؛ فيما تعتمد بشكل كبير على القناصة ومدفعية الهاون التي تستخدمها من وسط الأحياء السكنية في المدينة.

ومن جانبها، أقدمت طائرات التحالف العربي على تنفيذ سلسلة غارات ” غطائية ” ، استهدفت تجمعات وآليات عسكرية للميليشيات في شارع الخمسين وأحياء متفرقة عند الأطراف الشمالية للمدينة، تمهيدًا لتمكين وحدات الجيش من التقدم شمالاً وفرض طوق على المدينة.