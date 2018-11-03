بالأسماء.. الأندية المنسحبة من دوري أبطال أوروبا

نواف السالم(صدى):

وقعت كبري الأندية اتفاقا سريا لمغادرة بطولة دوري أبطال أوروبا التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا “، حيث تسعى تلك الأندية لإنشاء بطولة دوري سوبر أوروبي، ابتداء من 2021.

وشمل الاتفاق أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وبايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيين وباريس سان جرمان الفرنسي وإي سي ميلان الإيطالي وتشلسي وأرسنال الإنجليزيين، كفرق أساسية في البطولة، مع ضم أندية أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند ومارسيليا وروما وإنتر ميلانو ضيوفاً على البطولة.

وتعتبر العوائد المادية السبب الرئيسي لإنشاء البطولة، إذ تطمح الأندية المتفقة على رفع سقف العوائد من المشاركة في البطولة، والتي ستدر ربحاً أكثر بكثير على الأندية من البطولة التي ينظمها ” يويفا “.

هذا وقد يمنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” الأندية المشاركة بدوري الأبطال ربحاً مالياً محدداً، وفقاً لنتائج الفرق، ولطالما طالبت الأندية الكبيرة في أوروبا بزيادة نسبة الأرباح، وهو ما دفعهم الآن للاتفاق على إطلاق البطولة الجديدة، التي سيحددون أرباحها من دون قيود.