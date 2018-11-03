امرأة تهشم رأس زوجها بـ ” الشاكوش ” .. وهذا السبب

القاهرة(صدى):

لم تكتفي الزوجة اللعوب بفشلها أكثر من مرة في زواجها السابق قبل أن تلتقي بزوجها الأخير، لتمارس معه نفس السلوك الرزيل والجشع المستمر للمال حتى أنهت الزيجة المشئومة بقتلها لزوجها المسن بطريقة بشعة أثارت هلع الأهالي بأحد الأحياء الشعبية بمصر .

بدأت الواقعة حينما استغاث طفلهما بالجار ليتدخل لإنهاء شجار والديه إلا أن جارهما ظنهما يتشاحننان ككل مرة ولم يتخيل إجرام الزوجة .

وخلال دقائق أقدمت الزوجة على ضرب زوجها بـ” شاكوش ” هشم رأسه ليسقط صريعاً فيما قامت بغلي الزيت وسكبه عليه ظناً منها أنها ستخفي معالم الجثة ثم أخذت طفلها وهربت من مسرح الجريمة .

وفور رؤية جارهم لها أثناء خروجها من المنزل شك في أمرها ليدخل على جاره المسن ويجده غارقاً في الدم والزيت .

وعلى الفور ضبطت لها الشرطة كمين وألقت القبض عليها لتعترف بجريمتها الشنعاء وتنتظر الحكم العادل .