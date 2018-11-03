تشيلسي يستغل أزمة ريال مدريد للاحتفاظ بـ ” هازارد “

نواف السالم(صدى):

تراقب إدارة تشيلسي عن قرب الأزمات المتتالية في ريال مدريد، الفترة الأخيرة، منها النتائج السلبية مع رحيل المدرب جولين لوبيتيجي وفشل في الاتفاق مع مدرب جديد، وتعيين سولاري كمدرب مؤقت.

وتعمل الإدارة على استغلال تلك الأزمات، لإقناع اللاعب البلجيكي إيدين هازارد بخطورة الانتقال إلى ريال مدريد في ظل الظروف الحالية، والتوقيع على عقد جديد مع البلوز، قبل أن يستعيد النادي الملكي استقراره، ويبدأ محاولة التعاقد مع النجم البلجيكي.

وفي السياق نفسه، يسعى تشيلسي إلى إغراء هازارد براتب أسبوعي قدره 400 ألف إسترليني، بالإضافة إلى ارتداء شارة القيادة.