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” الزعاق ” : سحب ممطرة على الساحل الغربي.. وديمية طيبة على بيشة

” الزعاق ” : سحب ممطرة على الساحل الغربي.. وديمية طيبة على بيشة
علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عن طقس اليوم السبت بالساحل الغربي.

وأوضح ” الزعاق ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن هناك: ” تشكلات سحبية ماطرة على الساحل الغربي نواحي ينبع، وجدة، والشعيبة، وما بينها من محال. ”

وعلى جانب آخر، قال ” الزعاق ” موضحًا: ” من المبشرات الخيرية: ديمية طيبة من ساعة تقريبًا على بيشة وما حولها.. 3:40 م. “


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