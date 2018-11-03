” الزعاق ” : سحب ممطرة على الساحل الغربي.. وديمية طيبة على بيشة

علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عن طقس اليوم السبت بالساحل الغربي.

وأوضح ” الزعاق ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن هناك: ” تشكلات سحبية ماطرة على الساحل الغربي نواحي ينبع، وجدة، والشعيبة، وما بينها من محال. ”

وعلى جانب آخر، قال ” الزعاق ” موضحًا: ” من المبشرات الخيرية: ديمية طيبة من ساعة تقريبًا على بيشة وما حولها.. 3:40 م. “