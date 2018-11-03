قريباً .. ستركب المصعد وتصل إلى الفضاء

بكين(صدى):

يستهدف باحثون في جامعة ” تسينجهوا” الصينية بناء مصعد يربط بين الأرض والفضاء بعد أن اكتشفوا كابلات من ألياف الكربون فائقة .

ووفقاً لتقرير ” نيوزلاندا هيرالد ” أكد العلماء أن سنتيمتر مكعب واحد من مادة ألياف الكربون القوية التي تم تطويرها قادرة على تحمل وزن 800 طن .

وأشاروا إلى أن المصعد سيعتمد على الأنابيب الكربونية القوية والتي رغم خفة وزنها (1.6 جرام فقط للقطعة منها)، يمكنها تحمل أثقال ضخمة نظرا لقوتها التي تعادل 145 ضعف قوة أي مادة أخرى، على حد وصف الباحثين .