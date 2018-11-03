نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد العنزي

محمد السعران(صدى):

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لأسرة الشهيد الوكيل رقيب راكان بن حنيس العنزي الذي استشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعاً عن الدين والوطن .

وكان سمو نائب أمير منطقة الرياض قد أدى صلاة الميت على الشهيد عقب صلاة الظهر اليوم في جامع الراجحي .

وأعرب سموه عن بالغ عزائه في فقيد الوطن، مؤكداً لذوي الفقيد أن رجال الأمن كافة طالما تحلو بشجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن – حماه الله – ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويتقبله مع الشهداء، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

من جهتهم، رفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيهم ومشاعرهم، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة.