اكتشاف أكبر بعوضة في العالم وهذا ما تتغذى عليه

بكين(صدى):

سجل عالم حشرات صيني رقمًا قياسيًا جديدًا بموسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية بعد اكتشافه أكبر بعوضة في العالم.

وحطمت البعوضة التي اكتشفها تشاو، والتي تعرف باسم “هولوروسيا ميكادو” الرقم القياسي، حيث تبلغ المسافة بين جناحيها 11.15 سنتيمتر، فيما تصل المسافة بين الساق الأمامية والساق الخلفية إلى 25.8 سنتيمتر.

تم إكتشاف البعوضة بالأساس في اليابان وهذا النوع من البعوض العملاق نادرا ما يمتص الدماء، لكنه عوضا عن ذلك يتغذى على زهرة العسل.

وقال العالم أن اللغة الإنجليزية تطلق على البعوضة “ذبابة الرافعة “، بينما يطلق عليها الناس في ألمانيا اسم الأب طويل الأرجل”.