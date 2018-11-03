سرطان المثانة وأهم أعراضه

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يعُرف سرطان المثانة ، أي سرطان المبولة، بأنه ورمٍ خبيثٍ ينتجُ عن نموّ خلايا غير طبيعية تخرجُ عن سيطرة الجسم. حيث يحتلُّ هذا المرض المرتبة التاسعة عالميّا بين باقي السرطانات.

ويُعد سرطان المثانة ورمًا سطحيًّا إذ لا يتعدى انتشاره بطانة المثانة، كما يُعَدّ بأنه نافذًا إذ تنتشر الخلايا السرطانية في الجدار العضليّ للمثانةِ أو الأعضاء المحيطة.

فهذا المرض من السّرطانات الأكثر شيوعًا إذ يتمّ تشخيص حوالي 430 ألف حالة منه عالميا على مدار سنة، ويصيب في أغلب الحالات الأشخاص الذين قد تجاوزوا عمر الـ55 سنة.

أمّا نسبة النّجاة منه، فتبلغ الـ77%. وللكشف المبكر، فرصًأ أكبر للعلاج كما للنجاة.

وأهم أعراض هذا المرض، هي:

الدم في البول.

صعوبة في التبول يترافق مع ألم شديد.

التبول بشكلٍ يزيد عن الطبيعة.

أمّا الأعراض المتقدمة فهي :

عدم القدرة على التبول أبدًا.

آلام شديدة في أسفل الظهر.

فقدان الشّهية والوزن.

تورّم القدمين.