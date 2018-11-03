الأوزبكي يقود مباراة الأهلى والنصر اليوم

طلال الغامدي(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، عن حكام مباراة الأهلي والنصر اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين..

ويشكل طاقم تحكيم أوزبكستاني اليوم مكون من؛ رفشان إيرماتوف حكم ساحة، ويُساعده كل من عبدوخاميدولو روسولوف وجاخونجير سيدوف، والحكم الرابع الكرواتي إيفان بيبيك، والويلزي سيمون إيفانس حكم فيديو.

وتكون المباراة اليوم الساعة 5:55 مساءاَ في إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، في ختام منافسات الجولة الثامنة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.