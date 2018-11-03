لبنانية تشارك مع ستالون بالجزء الخامس من سلسلة أفلام ” رامبو “

بيروت(صدى):

أعلن منتج فيلم رامبو ” آفي ليرنير ” عن طرح الجزء الخامس من سلسلة الأفلام ” رامبو ” ، بطولة النجم سيلفستر ستالون، في الأسواق سبتمبر المقبل ، ولكن هذه المره يشارك معه خبيرة التغذية اللبنانية- البلغارية، أنجي قصابية، التي تهتم بالنظام الغذائي الخاص بستالون .

وتدور أحداث الفيلم حول اختطاف ابنة أحد أصدقاء البطل، ولذلك يقوم رامبو الذى يعمل في مزرعة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بالبحث عن الفتاة.

يذكر أنه تم طرح أول أفلام من السلسلة في عام 1982، وتوالت بعدها الأفلام، ولكن تم تأجيل الجزء الخامس منذ أكثر من 10 سنوات .