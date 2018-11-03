حقيقة زواج كاظم الساهر من فتاة تونسية

أماني الغامدي(صدى):

كشف مصدر مقرب من الفنان كاظم الساهر أنه لا يزال على ارتباط بالحبيبة التي لم تعد تظهر على الإعلام بعد مجموعة من الصور القليلة التي انتشرت لها.

واعترف الساهر من خلال فيديوهات متداولة أنه مرتبط رسمياً لكن من دون أن يعلن عن زواجه حقيقة أو يقطع الشك بأنه أنهى فترة العزوبية.

وأوضح المصدر أن الساهر متزوج شرعاً من الفتاة لكنه لم يعلن عن ذلك لأسبابه الخاصة، وجاء ذلك بعد إعلان الساهر منذ عام ونصف عن خطوبته من الشابة التونسية سارة.