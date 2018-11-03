بالصور.. مركز الرعاية بالرصراص يعني الإهمال والملاحظات

محمد بن طحيطح(صدى):

قام سكان اهالي الرصراص والمستفيدين من خدمات الصحة بالشكوى والاستغراب من عدم متابعة الشئون الصحية بمنطقة عسير حول مستوصف الرصراص سواء الحالي او المبنى الجديد.

حيث المبنى الحالي مستاجر ولا يفي بمتطلبات المراجعين وذلك لصغرة وعدم توفر موقع للانتظار خاص بالمراجعين وعدم وجود قسم الاشاعة و قسم الاسنان وعدم وجود سيارة اسعاف مجهزة على مدار الوقت وخصوصا فترة العمل الخاص بالمركز لانقاذ ونقل الحالات ومباشرتها عند حدوث اي ظرف طارئ لا قدر الله.

كما وان الموقع ايضا غير صالح للمراجعة وذلك لعدم وجود مواقف تستوعب المراجعين وايضا عدم سفلتتها حيث عند هطول الامطار يتكون بعض البرك من الماء امام المستوصف مما يعيق الوقوف امام المركز والدخول اليه.

وقد انشاء مؤخرا مبنى خاص لمركز الرعاية الصحية بحي الرصراص مكونناً من دورين ومواقف واسعه ونظامية لكن منذو سنتين لم يتم تفعيله.

حيث قام الاهالي بتقديم شكاوى مستمرة بهذا الشأن وبجميع تلك الملاحظات لكن لازالت الشكاوى مستمرة وايضا دون اي تفعيل لها او اصلاحها او حتى نقل المركز من موقعه المستاجر الى الحالي الحكومي.

فيطالبون الاهالي والمستفيدون ومراجعي المركز من الشئون الصحية ممثلة في سعادة الاستاذ خالد العسيري بالنظر في تلك الملاحظات وانهاء المعانة لما يخدم المستفيدين والمراجعين.