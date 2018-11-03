عبر كاسات المياه… شاب يطلب من المصلين الدعاء له بالزواج من فتاة يحبها
طالب شاب من المصلين في أحد مساجد العاصمة الأردنية عمّان بالدعاء له بالزواج من الفتاه التي يحبها وذلك عبر توزيع كاسات مياه باردة بعد صلاة الجمعة.
وفي التفاصيل تداول مغردون على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لأكواب المياه التي قام الشاب بتوزيعها و كتب على كل كوب ” الرجاء الدعاء أن يجمعني الله بالفتاة التي أريدها على سنة الله ورسوله .. اللهم آمين” .
وليست هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها المحبون على الطلب من الناس الدعاء لهم بالزواج ممن يحبون، فقد سبق أن وزعت فتاة قوارير المياه في أحد المساجد طالبة أن يزوجها الله بمن تحب
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11172 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله يجمعكم ان كان خير لكم بس لو دعيت الله بسجودك بدال ها العلبه☺😁
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2811 ] نشر منذ 45 دقيقة
بالتوفيق مع من تحب
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1267 ] نشر منذ 35 دقيقة
إذ ا الله سبحانه كاتب لك نصيب معها راح تاخذها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37587 ] نشر منذ 30 دقيقة
بكرة النهار يوزع برادات مويه
بنية الدعاء له باالفكه منها😂😂😂😂😂
رااايق[ عدد التعليقات: 5835 ] نشر منذ 9 دقائق
الله يوفقك بما يحب ويرضى ** اللهم أمين **