عبر كاسات المياه… شاب يطلب من المصلين الدعاء له بالزواج من فتاة يحبها

عمان(صدى):

طالب شاب من المصلين في أحد مساجد العاصمة الأردنية عمّان بالدعاء له بالزواج من الفتاه التي يحبها وذلك عبر توزيع كاسات مياه باردة بعد صلاة الجمعة.

وفي التفاصيل تداول مغردون على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لأكواب المياه التي قام الشاب بتوزيعها و كتب على كل كوب ” الرجاء الدعاء أن يجمعني الله بالفتاة التي أريدها على سنة الله ورسوله .. اللهم آمين” .

وليست هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها المحبون على الطلب من الناس الدعاء لهم بالزواج ممن يحبون، فقد سبق أن وزعت فتاة قوارير المياه في أحد المساجد طالبة أن يزوجها الله بمن تحب