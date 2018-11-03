مدرب توتنهام يعلق على احتمالية قيادته لريال مدريد

نواف السالم(صدى):

كشف المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، حقيقة اقترابه من تدريب ريال مدريد، خلفًا للمقال جولين لوبتيجي.

وأوضح مدرب توتنهام، قائلًا: ” الأمر يشبه أن تكون مع صديقتك أو زوجتك، وتمسك بيدها، وتسيران في شارع أكسفورد، لكن لأنك وسيم جدًا، تنظر امرأة أخرى إليك ” ، مضيفًا: ” لكن زوجتك فخورة جدًا، وبدلًا من القلق هي سعيدة بأنها معك، وتقع أكثر في حبك. ”

ومن الجدير بالذكر، أنه انتشرت في الفترة الأخيرة أخبار تقول أن فلورنتينو بيريز يريد التعاقد مع بوكيتينو، بعد أن أقال لوبتيجي، يوم الاثنين؛ بعد خسارة ريال مدريد بخماسية مقابل هدف فقط أمام برشلونة في الكلاسيكو؛ حيث تم تعيين الأرجنتيني الآخر سانتياجو سولاري مدربًا مؤقتًا.