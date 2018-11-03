وصفات طبيعية تساعد على التخلص من جفاف الشفاه

أماني الغامدي(صدى):

يوجد عدة وصفات طبيعية تساعد على التخلص من تشقق وجفاف الشفاه؛ حيث يكفي أخذ القليل من العسل الصافي وتطبيقه بالإصبع على الشفاه، على أن يتمّ تكرار هذه العمليّة عدة مرات في اليوم؛ نظرًا لما يتمتع به هذا المكوّن الطبيعي من فوائد في مجال تغذية وترطيب بشرة الشفاه بالإضافة إلى حمايتها من الالتهابات.

وتعد الشيكولاتة علاج فعّال للمشاكل التجميليّة التي تتعرض لها بشرتنا بما فيها مشكلة تشقّق الشفاه. لتحضير مقشّر غنيّ بفوائد االشوكولا، يكفي تذويب 3 مربعات منها في حمّام مائيّ ساخن على أن تُضاف إليها ملعقتين من زيت الجوجوبا، ملعقة من زبدة الشيا قبل أن يتمّ خلطها جيداً ورفعها عن النار ثمّ إضافة ملعقتين كبيرتين من السكر الأسمر إليها للحصول على مقشّر، وتركه يبرد قبل استعماله. والجدير ذكره أنه يمكن الاحتفاظ بهذه الخلطة لمدة 8 أيام في البرّاد.

ويتميّز الصبّار بكونه أكثر النباتات ترطيبًا، وهو يتمتع أيضًا بمفعول حامى، مغذّى، مساعد على التآم الجروح، ومُعزّز للدفاعات الطبيعيّة التي تتمتع بها بشرتنا؛ حيث يكفي الاحتفاظ بنبتة صبّار في المنزل وكسر أحد أوراقها كلما أردنا الحصول على جل يسهل تطبيقه على بشرة الشفاه يوميًا.

وفي السياق نفسه، للموز دور مرطّب فعّال في مجال العناية بالشفاه، ويكفي هرس قطعة من الموز لتتحوّل إلى مرهم يُنصح بتطبيقه على بشرة الشفاه المتشقّقة وتركه لمدة ربع ساعة ليتمكّن من ترطيب بشرة الشفاه بالعمق قبل غسله بالماء الفاتر؛ بينما تكفي الاستعانة بنقطة أو اثنتين من زيت الزيتون صباحًا ومساءً لتغذية بشرة الشفاه وحمايتها من التشقّق.

وتساهم زبدة الشيا في التآم الجروح الناتجة عن تشقّق الشفاه. وهي تتمتع بمفعول مهدىء، مرطّب، منعّم، مغذىٍ، حامىٍ، ومجدّد للبشرة. يكفي تطبيق القليل من هذه الزبدة على الشفاه صباحاً وهي تشكّل قاعدة مثاليّة للحفاظ على أحمر الشفاه أيضًا.

ويتمتع السكر بمفعول طبيعيّ مقشّر يمكن الاستفادة منه في التخلّص من الخلايا الميتة المتراكمة على الشفاه. يكفي خلط نصف ملعقة صغيرة من السكر مع بضع نقاط من زيت الزيتون للحصول على خلطة مقشّرة يمكن مدّها بسهولة على الشفاه وفركها بالأصابع لمدة دقيقة للحصول على شفاه ناعمة ومالسة.

أما لتمليس الشفاه والتخلّص من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها يمكن الاستعانة بمقشّر طبيعي مصنوع من بودرة اللوز. يكفي تطبيق القليل من هذه البودرة على الشفاه المرطّبة بالماء وفركها لمدة دقيقة قبل شطفها بالماء الفاتر ثمّ تجفيفها وتطبيق نقطتين من زيت اللوز الحلو عليها للحصول على شفاه ناعمة جداً.