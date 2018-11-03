10 آلاف حساب على تويتر تحرض الأمريكيين ضد انتخابات الكونجرس

واشنطن(صدى):

اتخذت إدارة موقع تويتر إجراءات سريعة بشأن آلاف الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي الشهير التي تستخدم للتحريض ضد التصويت في انتخابات الكونجرس المقبلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم تويتر، إيان بلونكيت، إنه تم حذف 10 آلاف حساب وهمي كانت تستخدم في تحريض المواطنين على عدم التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، المحدد لها يوم الثلاثاء المقبل، وأضاف: ” اتخذنا إجراء بشأن الحسابات المعنية والشاط على تويتر ” ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تم اتخاذها بين اواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر.