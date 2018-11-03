تنبيه هام من الخطوط الجوية للمسافرين بشأن رحلاتها

نايف السالم(صدى):

أصدرت الخطوط الجوية، اليوم، تنبيها هاما للمسافرين بشأن رحلاتها، قائلة إن بعض رحلاتها قد تتأخر؛ نظراً لبعض المتغيرات الجوية في بعض مناطق المملكة.

وجاء ذلك التنبيه بسبب ما تشهده مناطق عدة بالمملكة من تقلبات مناخية وأمطار متفرقة استنفرت معها الجهات المعنية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ” جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة وتبوك ” ، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وأجزاء من منطقتَي الرياض والشرقية.