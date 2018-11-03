جيب جراند شيروكي المدرعة تبدأ الخدمة في أسطول الشرطة بايطاليا

واشنطن(صدى):

أعلنت جيب شيروكي عن توفير مدرعة لأسطول الشرطة الايطالي ، حيث سيتم توفير 19 نسخة من هذه السيارات قبل نهاية العام الجاري وستبدأ الخدمة في العاصمة روما, وحملت السيارات لون أزرق داكن مألوف مع لمسات حمراء مع مصابيح شرطة زرقاء في شبكة التهوية وعلى السقف وبجانب لوحة الأرقام.

كما يوجد في الداخل تجهيزات اضافية تسمح بالمساعدة في التواصل مع قواعد البيانات الخاصة بالشرطة وتوفير الاتصالات التقليدية , وتحمل كل السيارات محركات V6 سعة 2 لتر ديزل بشواحن توربيني بقوة 190 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات كما يتوفر للسيارة نظام دفع رباعي ، كما أن جسم هذه السيارات يأتي مدرع ومقاوم للرصاص سواء في الزجاج الأمامي أو الجانبي أو حتى الاطارات مع تعليق مقوى يحسن من القيادة.