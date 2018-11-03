 لشكه في تصرفاتها.. وافد يطعن زوجته بالسكين وينتحر

خالد الظفيري(صدى):

تطورت المشاجرة بين وافد سيلاني في محافظة حولى الكويتية، وزوجته إلى طعنها طعنات نافذة بالسكين؛ حيث كان الوافد يشك في تصرفات زوجته ثم تركها مضرجة بدمائها وقام برمي نفسه من الدور التاسع في مقر سكنه ليفارق الحياة على الفور.

ومن جانبها، كشفت مصادر أمنية تفاصيل الواقعة لافتةً إلى أن الزوج وحال طعنه زوجته بسكين أستله من المطبخ بعد مشاجرة سمعها جميع الجيران بالعمارة، لاحظوا خفوت الصوت وأختفائه اعتقادًا منهم بأنهم تصالحوا حتى سمعوا صوت اصطدام الوافد بالأرض وصراخ المارة.

وانتقلت الفرق الإسعافية، إلى موقع الجريمة على الفور ليجدوا أن الزوجة لا تزال تنبض بالحياة ولم تمت، ليتم نقلها إلى مستشفى مبارك بحالة صحية حرجة، وتم فتح التحقيق بالواقعة.