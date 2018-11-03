بالفيديو.. لماذا تفضل شقيقة ” مودل روز ” الشاب الأجنبي عن الخليجي؟

أماني الغامدي(صدى):

تسبب فيديو جديد نشرته ليان عبدالله، شقيقة الفاشينيستا السعودية الشهيرة بـ ” مودل روز ” في ضجة كبيرة بين رواد سناب شات ، حيث أعلنت فيه أنها تفضل الارتباط بشاب أجنبي على الارتباط بشاب من جنسيتها أو بشاب خليجي.

وقالت ليان في الفيديو أن الشاب الأجنبي يجيد التعبير عن مشاعره بينما لا يسعى الخليجي رغم طيبة قلبه للتعبير عن مشاعره .

ولفتت الفاشينيستا السعودية إلى أن بعض مشاهير السوشال ميديا يدّعون الحب أمام جمهورهم على عكس زوج داليا مبارك الأمريكي الذي يبدو حقيقيًا في كل ما يقوله ويفعله، داعية الله أن يرزق كل فتاه زوجا مثله.

وقالت أنها لا تعلم إن كانت عائلتها ستوافق على امنيتها أم لا ولكنها فقط تعبر عما تتمناه .