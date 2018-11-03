بالفيديو.. لماذا تفضل شقيقة ” مودل روز ” الشاب الأجنبي عن الخليجي؟
تسبب فيديو جديد نشرته ليان عبدالله، شقيقة الفاشينيستا السعودية الشهيرة بـ ” مودل روز ” في ضجة كبيرة بين رواد سناب شات ، حيث أعلنت فيه أنها تفضل الارتباط بشاب أجنبي على الارتباط بشاب من جنسيتها أو بشاب خليجي.
وقالت ليان في الفيديو أن الشاب الأجنبي يجيد التعبير عن مشاعره بينما لا يسعى الخليجي رغم طيبة قلبه للتعبير عن مشاعره .
ولفتت الفاشينيستا السعودية إلى أن بعض مشاهير السوشال ميديا يدّعون الحب أمام جمهورهم على عكس زوج داليا مبارك الأمريكي الذي يبدو حقيقيًا في كل ما يقوله ويفعله، داعية الله أن يرزق كل فتاه زوجا مثله.
وقالت أنها لا تعلم إن كانت عائلتها ستوافق على امنيتها أم لا ولكنها فقط تعبر عما تتمناه .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37587 ] نشر منذ 1 ساعة
الأجنبي مايعلم😉
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😁
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37587 ] نشر منذ 1 ساعة
البويه تحن لبعضها
والعرق له دور كبير
حيث أن الجينات الوراثية لاتتكايف الا مع بعضها🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2811 ] نشر منذ 1 ساعة
الخليجي ما يلحس هذاك اسكريم 😜
😆😆😆 ولا يتعدى حدودة في بعض
الامور …
رااايق[ عدد التعليقات: 5835 ] نشر منذ 1 ساعة
الطيور على أشكالها * (تطقع) *!!! ههههههههههههههههههه * عفواً ( تقع ) * (^_^) *
*
الباب اللي يجي منه الريح سده * وأستريح *!! ههههههه
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 1270 ] نشر منذ 1 ساعة
تـزّوجي عـربي مُغـترب😊عصـفورين بحـجر واحـد🐦🐦
لاتشـكريـني هـذا واجـبي😅✋
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 662 ] نشر منذ 58 دقيقة
وبدوري أقول والله لو عرضت نفسها خادمة لدي ما وافقت عليها فما بالك لو تعرض نفسها للزواج، وهذه التافهة تذهب لمن هو اتفه وارض الله واسعة.
أبوالجدايل إبن مسروح[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 50 دقيقة
….. يا حيف
أي والله ياحيف
وش كانوا أسلافنا ؟
وكيف أصبحنا نحن !!
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11172 ] نشر منذ 48 دقيقة
خذي ترامب اذا ودش😊😁😂
أبو خالد[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 29 دقيقة
أبوالجدايل إبن مسروح طيب ليش لمن الرجال يتمنى أجنبية تهللوا وتكبروا ليش ماتتذكروا الأسلاف الصالحين. هي حرة إذا مسلم الله يوفقها
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2811 ] نشر منذ 18 دقيقة
الوحدة اذا طاح سوقها … بتقول كذا
😅😅😅😅😅