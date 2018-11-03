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بالفيديو.. لماذا تفضل شقيقة ” مودل روز ” الشاب الأجنبي عن الخليجي؟

بالفيديو.. لماذا تفضل شقيقة ” مودل روز ” الشاب الأجنبي عن الخليجي؟
أماني الغامدي(صدى):

تسبب فيديو جديد نشرته ليان عبدالله، شقيقة الفاشينيستا السعودية الشهيرة بـ ” مودل روز ” في ضجة كبيرة بين رواد سناب شات ، حيث أعلنت فيه أنها تفضل الارتباط بشاب أجنبي على الارتباط بشاب من جنسيتها أو بشاب خليجي.

وقالت ليان في الفيديو أن الشاب الأجنبي يجيد التعبير عن مشاعره بينما لا يسعى الخليجي رغم طيبة قلبه للتعبير عن مشاعره .

ولفتت الفاشينيستا السعودية إلى أن بعض مشاهير السوشال ميديا يدّعون الحب أمام جمهورهم على عكس زوج داليا مبارك الأمريكي الذي يبدو حقيقيًا في كل ما يقوله ويفعله، داعية الله أن يرزق كل فتاه زوجا مثله.

وقالت أنها لا تعلم إن كانت عائلتها ستوافق على امنيتها أم لا ولكنها فقط تعبر عما تتمناه .


10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2811 ] نشر منذ 1 ساعة

الخليجي ما يلحس هذاك اسكريم 😜
😆😆😆 ولا يتعدى حدودة في بعض
الامور …

[ عدد التعليقات: 5835 ] نشر منذ 1 ساعة

الطيور على أشكالها * (تطقع) *!!! ههههههههههههههههههه * عفواً ( تقع ) * (^_^) *
*
الباب اللي يجي منه الريح سده * وأستريح *!! ههههههه

[ عدد التعليقات: 1270 ] نشر منذ 1 ساعة

تـزّوجي عـربي مُغـترب😊عصـفورين بحـجر واحـد🐦🐦
لاتشـكريـني هـذا واجـبي😅✋

[ عدد التعليقات: 662 ] نشر منذ 58 دقيقة

وبدوري أقول والله لو عرضت نفسها خادمة لدي ما وافقت عليها فما بالك لو تعرض نفسها للزواج، وهذه التافهة تذهب لمن هو اتفه وارض الله واسعة.

[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 50 دقيقة

….. يا حيف
أي والله ياحيف
وش كانوا أسلافنا ؟
وكيف أصبحنا نحن !!

[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 29 دقيقة

أبوالجدايل إبن مسروح طيب ليش لمن الرجال يتمنى أجنبية تهللوا وتكبروا ليش ماتتذكروا الأسلاف الصالحين. هي حرة إذا مسلم الله يوفقها

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