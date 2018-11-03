دراسة طبية تكشف عن تقنية جديدة لمحاربة السرطان بدون الكيماوي

متابعات : اميرةخالد(صدى):

كشفت دراسة طبيىة حديثة عن شفرة قاتلة أو كود قاتل يمكن للخلية من خلالها أن تدمر نفسها، إلا أن كيفية عمل هذه الشفرة ظلت لغزا غامضا.

وتسهم تلك الدراسة بقوة في مواجهة السرطان بدون الحاجة إلى العلاجات الكيماوية المعتادة ذات الآثار الجانبية الضارة.

ووفقاً لدراستين أجريتا في جامعة ” نورثويسترن ” في ولاية إلينوي الأميركية، فقد توصل الباحثون إلى الطريقة التي تعمل بها “الشفرة القاتلة” للخلايا حيث أظهرو أن كل خلية في الجسم تمتلك ” شفرة قاتلة ” أو ” كود قاتل ” ، يمكن للخلية من خلالها أن تدمر نفسها فبمجرد أن تستشعر الخلية أنها تتحول إلى سرطان، تقوم على الفور بتفعيل الكود لتدمير نفسها في عملية أشبه بالانتحار، لكن تلك الشفرة لا يمكنها في بعض الأحيان محاربة الورم العنيد، وتحتاج إلى تحفيز بالعقاقير الكيماوية.

وتسهم الدراستان الجديدتان في تشغيل هذا الكود بدون إدخال مواد كيماوية للجسم، إلا أن تطبيقها عمليا قد يحتاج لسنوات.

ولقد قال قائد البحثين، أستاذ الأورام في جامعة نورثويسترن ” ماركوس بيتر ” ، الآن بما أننا نعلم شفرة القتل، بإمكاننا تحفيزها بدون الحاجة إلى العلاج الكيماوي ودون المساس بالجينات .

وكما أوضح ، أنه بإمكاننا الآن استخدام هذه الجزيئات (الشفرة القاتلة) مباشرة، وتقديمها للخلايا وجعلها تدمر نفسها. هدفي هو الاستغناء عن المواد السامة لذا أردت اتباع الطبيعة لا العلاج الكيماوي ، ويقدر العلماء أن هذا الكود ” الشفرة القاتلة ” قد أُدمج في الحمض النووي الريبوزي للخلايا منذ أكثر من 800 مليون سنة لحمايتها من الأمراض.