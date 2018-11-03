اختفاء جزيرة يابانية على حدود روسيا

طوكيو(صدى):

بدأت السطات اليابانية مهمة بحث موسعة على حدودها البحرية المجاورة لروسيا، بعد اختفاء جزيرة كاملة غير مأهولة بالسكان، بينما أكدت أنه في حال عدم العثور عليها ستتغير خريطة البلاد إلى الأبد.

وترجح السلطات اليابانية أن تكون الجزيرة المعروفة باسم “إسانبا خاناكيتا كوجيما” قد غمرت تحت مياه بحر أوخوتسك بين روسيا واليابان، أو ربما تآكلت متأثرة بقوة الرياح وتساقط الثلوج.

جدير بالذكر أن هذه الجزيرة سبقت أن تعرضت لاختفاء مماثل عام 1987، قبل أن تظهر من جديد فوق سطح البحر، إلا أن اختفائها هذه المرة يثير مخاوف اليابان التي تسعى لترسيم حدودها البحرية مع روسيا، والحفاظ على حدودها الإقليمية.