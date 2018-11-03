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  3. ” النيابة العامة ” تحذر من الاحتفاظ بجواز سفر العامل.. وتؤكد: جريمة وهذه عقوبتها

” النيابة العامة ” تحذر من الاحتفاظ بجواز سفر العامل.. وتؤكد: جريمة وهذه عقوبتها

” النيابة العامة ” تحذر من الاحتفاظ بجواز سفر العامل.. وتؤكد: جريمة وهذه عقوبتها
عادل الحربي (صدى):

اعتبرت النيابة العامة أن احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل لإجباره على العمل، أو الاحتيال أو السيطرة عليه أو الإستغلال أو التهديد بذلك “جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص.

وأشارت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إلى أن عقوبة الاحتفاظ بجواز العامل لإجباره تصل للسجن خمس عشرة سنة، والغرامة مليون ريال.


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