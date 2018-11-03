مصادرة كميات من المواد التجميلية في أسواق السيح

السيح(صدى):

صادرت وحدة الخدمات النسائية في بلدية الخرج اليوم، كميات كبيرة من المواد التجميلية منتهية الصلاحية، وتشكل ضرراً على مستخدميها، وذلك خلال جولة رقابية في الأسواق والمولات والمجمعات التجارية بمدينة السيح.

‏وأوضح رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري أنه تم ضبط العديد من المخالفات في بعض المنشآت النسائية بمدينة السيح، ومنها وجود كميات من مواد ومستحضرات التجميل، وضبط عاملات لا يحملن شهادات صحية، مشيراً إلى أنه جرى تطبيق لائحة الغرامات النظامية بحدها الأعلى .

‏وأهاب البكيري بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في مدينة السيح وضواحيها وفي المراكز والقرى التي تقع في نطاق خدمات بلدية الخرج من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.