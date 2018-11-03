انتحار وافد شنقا داخل ورشة حدادة في جدة

نايف السالم(صدى):

أقدم وافد بنجلاديشي على شنق نفسه بحبل في ورشة حدادة بجدة، وعلى الفور باشرت الأجهزة الأمنية الحادثة للوقوف على ملابسات ومسببات واقعة الانتحار.

وتفصيلا، ورد بلاغا للجهات الأمنية يفيد بانتحار مقيم بنجلاديشي الجنسية، في إحدى الورش المتخصّصة في الحدادة بحي طيبة.

وعثرت الجهات الأمنية على المقيم مشنوقاً وقد ربط عنقه بسقف الورشة التي يعمل بها، وفارق الحياة.

وتبين أن الشخص متوفى، وتسلّم قسم شرطة السامر الحالة، استعدادا لاستكمال الإجراءات اللازمة.