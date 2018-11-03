الأرصاد تنبه عن تكون سحب رعدية ممطرة على نجران

نجران(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً لحالة تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران تشمل مدينة نجران والأجزاء المجاورة لها، والأجزاء الغربية من المنطقة، مشيرةً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة مساءً حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني وإتباع الإرشادات والتعليمات.