مطار الملك عبدالعزيز: ليس هناك تأثير على الرحلات المغادرة بسبب الأحوال الجوية

علي القحطاني(صدى):

بعد أن شهدت محافظة جدة أمس وحتى اليوم هطول الأمطار الرعدية الصحوبة بزوابع رعدية، أكد مطار الملك عبدالعزيز أن كافة القطاعات المعنية في المطار جاهزة لأي شيئ ، ولم يتم تأجيل الرحلات.

ونشر حساب مطار الملك عبدالعزيز الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: المسافرين الكرام: نفيدكم بأن الحركة الجوية للمطار لم تتأثر بسبب التقلبات المناخية حتى الان، وفي حال حدوث أي مستجدات سنوافيكم بها فوراً.

وتوقعت الهيئة العامة للصاد وحماية البيئة، في بيان لها، استمرار هطول الأمطار على جدة والمراكز التابعة لها حتى الساعة الواحدة من مساء هذا اليوم.