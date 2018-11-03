مواجهة نارية أمام آرسنال تنتظر ليفربول

نواف السالم(صدى):

يواجه مدرب ليفربول، يورجن كلوب، اليوم السبت، مباراة قوية أمام آرسنال في قمة الأسبوع 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ يتطلع فيها إلى مواصلة طريق الانتصارات، وتأمين وصافة ” البريميرليج ” وربما الانفراد بالصدارة في حال تعثر المتصدر مانشستر سيتي، وتوسيع الفارق بينه وبين ” المدفعجية “، الذي يُقدم في هذا الموسم أداء رائعًا تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري.

وسيعمل ” كلوب ” في المباراة على النجاح في ثالث أقوى اختبار له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، إذ فاز قبل أسابيع على توتنهام العنيد بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل مع ” الأزرق السماوي ” من دون أهداف في مباراة طغى عليها التحفظ الدفاعي.

وفي السياق نفسه، يحوز المدرب الألماني على عدة أسلحة قادرة على تغيير المباراة في أي لحظة وترجيح كفة ” الريدز ” في الفوز، فمن جهة، تحسن الخط الخلفي للفريق الإنجليزي كثيرًا وأصبح أكثر صلابة مع قدوم الحارس البرازيلي أليسون باكير، ومن جهة أخرى، عادت ماكينة ” الريدز ” الهجومية للدوران بقوة من جديد بعد استعادة محمد صلاح مستواه المعهود، بالإضافة إلى مواصلة السينغالي ساديو ماني تألقه الكبير هذا الموسم.