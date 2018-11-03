مواجهة نارية أمام آرسنال تنتظر ليفربول
يواجه مدرب ليفربول، يورجن كلوب، اليوم السبت، مباراة قوية أمام آرسنال في قمة الأسبوع 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ يتطلع فيها إلى مواصلة طريق الانتصارات، وتأمين وصافة ” البريميرليج ” وربما الانفراد بالصدارة في حال تعثر المتصدر مانشستر سيتي، وتوسيع الفارق بينه وبين ” المدفعجية “، الذي يُقدم في هذا الموسم أداء رائعًا تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري.
وسيعمل ” كلوب ” في المباراة على النجاح في ثالث أقوى اختبار له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، إذ فاز قبل أسابيع على توتنهام العنيد بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل مع ” الأزرق السماوي ” من دون أهداف في مباراة طغى عليها التحفظ الدفاعي.
وفي السياق نفسه، يحوز المدرب الألماني على عدة أسلحة قادرة على تغيير المباراة في أي لحظة وترجيح كفة ” الريدز ” في الفوز، فمن جهة، تحسن الخط الخلفي للفريق الإنجليزي كثيرًا وأصبح أكثر صلابة مع قدوم الحارس البرازيلي أليسون باكير، ومن جهة أخرى، عادت ماكينة ” الريدز ” الهجومية للدوران بقوة من جديد بعد استعادة محمد صلاح مستواه المعهود، بالإضافة إلى مواصلة السينغالي ساديو ماني تألقه الكبير هذا الموسم.
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