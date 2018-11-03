انطلاق بطولة تحدي رجال الدفاع المدني بمكة المكرمة غدا

مكة المكرمة(صدى):

تنطلق غداً بطولة تحدي رجال الدفـــاع المدني على كأس المديرية العامة للدفاع المدني ولمدة أسبوع بمنطقة مكة المكرمة، بمشاركة مديريات الدفـاع المدني بالمنـاطق وقوة الطوارئ بمشاركة 182 من الضباط والأفراد، وذلك تحت رعاية معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب العميد مهندس الدكتور عبد الله الشمراني أن البطولة تشمل مسابقات لعدد من المهارات الفنية في أعمال الإطفاء والإنقاذ وتهدف إلى اختبار كفاءة وجاهزية العاملين لياقياً وبدنياً وتنمية روح التنافس الشريف بين مديريات الدفاع المدني بالمناطق وبما ينعكس على الاهتمام والتركيز المستمر على رفع المستوى اللياقي والبدني للعاملين في الميدان.

وأضاف العميد الشمراني أن المسابقة تمثل أحد أنشطة مركز تدريب اللياقة والنشاط الرياضي بالدفاع المدني، التي تم تصميمها رياضياً وفنياً للتنافس على المهارات الأساسية لرجال الدفاع المدني وتتطلب الدقة وقوة التحمل واللياقة البدنية العالية، حيث تعقد هـذه البطولة للمرة الأولى بتوجيه من معالي مدير عام الدفاع المدني كختام للمسابقات والأنشطة الرياضية على مستوى المناطق كونها أحد المقاييس لاختبار قدرة التحمل الذي يعـكس الواقع الفعـــلي للعمل الميــداني الذي يقوم به رجل الدفاع المدني.